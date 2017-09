Bobak, A. K. et al.: Eye-Movement Strategies in Developmental Prosopagnosia and "Super" Face Recognition. In: Quarterly Journal of Experimental Psychology 70, S. 201-217, 2017

Bobak, A. K. et al.: Detecting Superior Face Recognition Skills in a Large Sample of Young British Adults. In: Frontiers in Psychology, 2016, doi.org/10.3389/fpsyg.2016.01378

Bobak, A. K. et al.: An In-Depth Cognitive Examination of Individuals with Superior Face Recognition Skills. In: Cortex 82, S. 48-62, 2016

Bobak, A. K. et al.: Solving the Border Control Problem: Evidence of Enhanced Face Matching in Individuals with Extraordinary Face Recognition Skills. In: PLoS One 11, e0148148, 2016

Bobak, A. K. et al.: Super-Recognisers in Action: Evidence from Face-Matching and Face Memory Tasks. In: Applied Cognitive Psychology 30, S. 81-91, 2016

Bruce, V. et al.: Verification of Face Identities from Images Captured on Video. In: Journal of Experimental Psychology: Applied, 5, S. 339-360, 1999

Busigny, T., Rossion, B.: Acquired Prosopagnosia Abolishes the Face Inversion Effect. In: Cortex 46, S. 965-981, 2010

Davis, J. P. et al.: Investigating Predictors of Superior Face Recognition Ability in Police Super-recognisers. In: Applied Cognitive Psychology 30, S. 827-840, 2916

Megreya, A. M. et al.: Matching Face Images Taken on the Same Day or Months Apart: the Limitations of Photo ID. In: Applied Cognitive Psychology 27, S. 700–706, 2013

Ramon, M. et al.: Super-Memorizers Are not Super-Recognizers. In: PLoS One 11, e0150972, 2016

Ramon, M. et al.: All New Kids on the Block? Impaired Holistic Processing of Personally Familiar Faces in a Kindergarten Teacher with Acquired Prosopagnosia. In: Visual Cognition 24, 2016

Ramon, M. et al.: Impaired Holistic Processing of Unfamiliar Faces in Acquired Prosopagnosia. In: Neuropsychologia 48, S. 933-944, 2010

Robertson, D. J. et al.: Face Recognition by Metropolitan Police Super-Recognisers. In: PLoS One 11, e0150036, 2016

Russell, R. et al: Super-recognizers: People with Extraordinary Face Recognition Ability. In: Psychonomic Bulletin & Review 16, S. 252-257, 2009

White, D. et al.: Perceptual Expertise in Forensic Facial Image Comparison. In: Proceedings of Biological Sciences 282, 1292, 2015