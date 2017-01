Thomas Faestermann und Gunther Korschinek forschen an der Technischen Universität München. Sie experimentieren hauptsächlich am Beschleuniger des Maier-Leibnitz-Labors in Garching bei München; Faestermann außerdem an Beschleunigern der GSI in Darmstadt. Dabei studiert er Eigenschaften der Atomkerne auch im Hinblick auf astrophysikalische Fragestellungen, Neutrinoeigenschaften und fundamentale Wechselwirkungen. Korschinek beschäftigte sich mit Beschleunigern sowie Erzeugung von Strahlung durch hochenergetische Elektronen und war am Aufbau des großen Neutrino-Experiments Borexino beteiligt.