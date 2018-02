Schon seit Jahrzehnten experimentieren Wissenschaftler mit einem unter anderem aus "Star Trek" bekannten Konzept, dem so genannten Traktorstrahl. Mit seiner Hilfe können Raumschiffe in der Sciencefiction-Welt Objekte aus dem All festhalten und ins Innere ihres Laderaums ziehen. So weit ist die Wissenschaft noch lange nicht, aber im Labormaßstab und mit speziellen Schallwellen funktioniert das Prinzip bereits …