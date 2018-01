Die Menschen der Liang­zhu-Kultur an der Südostküste Chinas haben nahe dem Jangtse-Delta bereits vor 5000 Jahren ein eindrucksvolles Bewässerungssystem angelegt, berichten Archäologen um Yijie Zhuang vom University College in London. Die Wissenschaftler haben in jahrelanger Arbeit ein digitales Relief der Region angefertigt, unter anderem mit Hilfe von Satellitendaten, aus dem die einstigen Kanäle und Dämme eindeutig hervortreten. Daneben datierte das Team etwa 500 Mate­rialproben mit der Radiokarbonmethode …