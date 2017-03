Hershel fluchte. Seine Arbeitsschicht hatte vor 20 Minuten geendet, und Bray und Lin aus der Klimaabteilung erwarteten ihn bereits in der Zero-G-Zone zu einer Partie Sack. Bei dem Spiel geht es darum, in einem kugelförmigen Raum einen Haufen Bälle herumzuschlagen, die von den Wänden abprallen und wegen der Schwerelosigkeit in der Nabe der Raumsta-tion praktisch unendlich lange in Bewegung bleiben.

Ausgestattet mit einem lächerlich schwachen Druckluftantrieb zum Manövrieren, einer übertrieben aufwändigen Schutzmontur und dem grotesk kleinen Catcher muss man so viele gegnerische Bälle wie möglich auffangen und in seinem Sack verstauen. Das klingt zwar albern, ist aber sehr vergnüglich.

Stattdessen surrte er nun, die Schuhe in unbequeme Bindungen geklemmt, auf seinem Skater durch den Außenbereich der Station, um eine defekte Universal Working Unit zu entsorgen. Der Auftrag war recht ungewöhnlich: Normalerweise wurden kaputte Bots entweder repariert oder recycelt.