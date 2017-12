Einst prägte eine fruchtbare Savannenlandschaft den Norden Afrikas. Das bezeugen 6000 bis 10 000 Jahre alte Felszeichnungen von schwimmenden Menschen und Großtieren im Süden Ägyptens und im Sudan. Vor etwa 5500 Jahren gingen die Niederschläge in der Region jedoch stark zurück, und die "grüne Sahara" verwandelte sich in eine Wüste. Forscher rätselten bislang, warum die Savanne austrocknete und das Klima so plötzlich kippte …