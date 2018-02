Für Exobiologen sind die Meteoriten Zag und Monahans etwas ganz Besonderes: In den beiden gewöhnlichen Chondriten, die 1998 auf die Erde fielen, entdeckten Forscher bereits vor 20 Jahren in Halit-Salzkristalle eingeschlossene Wasserreste. Nun hat ein Team um Queenie Hoi Shan Chan vom NASA Johnson Space Center in Houston Bruchstücke der Meteoriten mit modernen Analyse­methoden erneut untersucht. Dabei sind die Forscher zum einen auf Aminosäuren gestoßen, die als Vorstufe des Lebens gelten. Zum anderen glaubt die Gruppe, die Herkunft der Halit-Minerale rekonstruieren zu können: Mög­licherweise entstanden die wenige Millimeter großen, bläulich schimmernden Kristalle vor rund 4,5 Milliarden Jahren, als auf dem Zwergplaneten Ceres im Asteroidengürtel zwischen Mars und Jupiter Wasser­reservoirs austrockneten …