Ćuk, M., Stewart, S. T.: Making the Moon from a Fast-Spinning Earth: A Giant Impact Followed by Resonant Despinning. In: Science 338, S. 1047-1052, 2012

Dauphas, N.: The Isotopic Nature of the Earth’s Accreting Material Through Time. In: Nature 541, S. 521-524, 2017

Lock, S. J., Stewart, S. T.: The Structure of Terrestrial Bodies: Impact Heating, Corotation Limits and Synestias. In: Journal of Geophysical Research: Planets 122, S. 950-982, 2017