Paläontologen haben in einer Privatsammlung in Myanmar ein 99 Millionen Jahre altes Stück Bernstein entdeckt, in dem sich eine Zecke der ausgestorbenen Art Cornupalpatum burma­nicum an einer Feder festhält. Aus Sicht des Teams um David Grimaldi vom American Museum of Natural History belegt der Fund, dass auch Dinosaurier von den Parasiten geplagt wurden. Von welcher Art die Feder genau stammte, lässt sich den Forschern zufolge allerdings nicht mehr rekonstruieren. Vielleicht handelte es sich um einen Vorfahr der Vögel aus der Gruppe der Theropoden, der zwar auf Bäumen lebte, aber noch nicht richtig fliegen konnte. Die Maße der Feder sprächen in diesem Fall für ein Jungtier von der Größe eines Kolibris. Möglicherweise fiel der Nachwuchs eines Tages aus dem Nest und landete in einem Harzklumpen – wodurch ein Teil von ihm für die Ewigkeit erstarrte.