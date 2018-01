Wer mitfliegt, ist unklar

Raketentechnologie ist im Jahr 2018 mehr denn je einem enormen Innovationsdruck unterworfen – das zeigt das neue Großgerät von SpaceX schon vor dem Start. Chinesische Raumfahrtunternehmen denken gerade über wiederverwendbare Raketen nach, während Europas derzeit entwickelte Ariane 6 mit günstigen Produktionsverfahren irgendwie gegen Musks Dumpingpreise ankommen soll. Auch die Falcon Heavy geht den Weg einer Billigrakete: Ihre Einzelteile sollen wieder landen können, in spektakulärer Choreografie. Die zwei seitlichen Booster kommen zurück nach Cape Canaveral, wo sie zeitgleich auf zwei Landeplätzen zum Stehen kommen, während die mittlere Stufe hunderte Kilometer entfernt auf einem unbemannten Drohnenschiff niedergehen soll.

All das kann SpaceX bereits. Dadurch und bei ausreichender Nachfrage könnte die Falcon Heavy Nutzlasten für 1000 US-Dollar pro Kilogramm ins All befördern, hatte Elon Musk 2011 versprochen. Derzeit sind Starts auf der SpaceX-Webseite für 1400 Dollar pro Kilogramm ausgeschrieben – für eine Großrakete ist auch das ein Schnäppchen. Nur gegen wen die neue Rakete eigentlich konkurrieren soll, ist unklar, kann sie doch doppelt so viel Masse in einen niedrigen Erdorbit schießen wie die heute schubstärksten Träger der Welt. Zunächst ist es wohl der lukrative Markt für oft massive US-Spionagesatelliten. Diese müssten jedoch in mehrfacher Ausführung starten, um die Falcon Heavy überhaupt auszulasten.

Vor allem dürfte es SpaceX auf die bemannte Raumfahrt abgesehen haben. Zu solchen Zwecken lässt die NASA seit Jahren eine neue Schwerlastrakete namens Space Launch System (SLS) entwickeln, die durch einen Erfolg der Falcon Heavy in Bedrängnis geraten könnte. Der von mehreren alteingesessenen US-Raumfahrtfirmen gebaute Träger soll in einigen Jahren bemannte NASA-Raumschiffe zur Internationalen Raumstation, später vielleicht auch bis zum Mond bringen, wie Donald Trump kürzlich verkündete. Dass Musk genau in diesem neuen Markt Fakten schaffen will, zeigt der weitere Flugplan der Falcon Heavy: Nach einigen experimentellen Satelliten soll möglichst schon Ende 2018 das von SpaceX gebaute Raumschiff Dragon von einer Falcon Heavy zu einer Mondumrundung geschickt werden, mit zwei zahlenden Touristen an Bord. Dieser Schachzug dürfte aber nur gelingen, wenn die Falcon Heavy erst einmal beweist, dass sie überhaupt fliegen kann.