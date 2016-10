© fotolia / lightpoet

Das Sexualhormon Testosteron ist vor allem dafür bekannt, dass es Männer zu Machos macht – auch wenn viele Studien inzwischen zeigen, dass seine Wirkung weit vielfältiger ist als lange angenommen. Zumindest produzieren aber beim Menschen und auch bei alle anderen Tierarten männliche Vertreter in aller Regel mehr davon als weibliche. In zwei Studien, die im Fachmagazin "Scientific Reports" und in den "Biology Letters" erschienen sind, stellen Wissenschaftler nun eine prägnante Ausnahme von dieser Regel vor: Erdmännchen. Bei ihnen, so entdeckten die Forscher, haben Weibchen sogar bis zu doppelt so viel Testosteron im Blut wie manche ihrer männlichen Artgenossen.

Das hängt vermutlich mit der sozialen Rangordnung in den Erdmännchenkolonien zusammen: Hier gibt nämlich statt einem Alphamännchen stets ein dominantes Weibchen den Ton an. Und vor allem diese eine Weibchen, so die Erkenntnis der ersten der beiden Untersuchungen, erreicht etwa während einer Schwangerschaft ähnlich hohe Testosteronwerte wie vagabundierende Männchen, die außerhalb der Kolonie auf Partnersuche gehen. Männchen, die gerade nicht auf Brautschau sind, überholen die dominanten Weibchen zudem in Punkto Testosteron um Längen.

Erdmännchen seien nicht die einzigen Tiere, bei denen Frauen das Sagen haben – aber die einzig bislang bekannten, bei denen sich das typische Muster im Bezug auf die Sexualhormone offenbar sogar umkehren kann, erklären die Forscher um Christine Drea von der Duke University in Durham.

Dieser Umstand scheint allerdings auch mit Nachteile verbunden zu sein, wie ein Team um Kendra Smyth, ebenfalls von der Duke University, in der zweiten Arbeit berichtet. Die Wissenschaftler sammelten und untersuchten Fäkalproben von 37 weiblichen Erdmännchen, die im Kuruman River Reservat in Südafrika leben. In den Proben bestimmten sie sowohl die Konzentration der Sexualhormonen sowie die Anzahl an Eiern von Parasiten, mit denen die Tiere sich möglicherweise infiziert hatten.

Dabei entdeckten sie, dass Weibchen mit viel Testosteron gleichzeitig auch stärker unter Parasitenbefall litten. "Es könnte sein, dass das Hormon das Immunsystem dämpft und somit dafür sorgt, dass die Krankheitsabwehr schlechter mit Parasiten zurecht kommt", sagt Smyth. Die Vermutung, Testosteron mache Männer anfälliger für Krankheiten, hegen Wissenschaftler schon lange. Die aktuelle Untersuchung deute nun darauf hin, dass dies offenbar auch für weibliche Artgenossen gilt, die aus welchen Gründen auch immer hohe Mengen des Hormons produzieren, so die Forscher.