Literaturtipp

Bohus, M., Reicherzer, M.: Ratgeber Borderline-Störung: Informationen für Betroffene und Angehörige. Hogrefe, 2012

Wissenswertes über die Borderline-Persönlichkeitsstörung und ihre Behandlung für Patienten und ihr Umfeld

Quellen

Arntz, A, et al.: Beliefs in Personality Disorders: a Test with the Personality Disorder Belief Questionnaire. In: Behaviour Research and Therapy 42, S. 1215–1225, 2014

Domsalla, M. et al.: Cerebral Processing of Social Rejection in Patients with Borderline Personality Disorder. In: Social Cognitive and Affective Neuroscience 9, S. 1789–1797, 2014

Gunderson, J. G. et al: Ten-Year Course of Borderline Personality Disorder: Psychopathology and Function From the Collaborative Longitudinal Personality Disorders Study. In: Archives of General Psychiatry 68, S. 827–837, 2011

Hepp, J. et al.: Interpersonal Problems and Negative Affect in Borderline Personality and Depressive Disorder Individuals' Daily Lives. In: Clinical Psychological Science 5, 2017

King-Casas, B. et al.: The Rupture and Repair of Cooperation in Borderline Personality Disorder. In: Science 321, S. 806–810, 2008

Lazarus, S. A. et al.: Interpersonal Functioning in Borderline Personality Disorder: a Systematic Review of Behavioral and Laboratory-Based Assessments. In: Clinical Psychology Review 34, S. 193–205, 2014

Niedtfeld, I.: Experimental Investigation of Cognitive and Affective Empathy in Borderline Personality Disorder: Effects of Ambiguity in Multimodal Social Information Processing. In: Psychiatry Research 253, S. 58–63, 2017 (eingereicht)

Niedtfeld, I. et al.: Facing the Problem: Impaired Emotion Recognition During Multimodal Social Information Processing in Borderline Personality Disorder. In: Journal of Personality Disorders 31, S. 273–288, 2017

Paret, C. et al.: Alterations of Amygdala-Prefrontal Connectivity with Real-Time fMRI Neurofeedback in BPD Patients. In: Social Cognitive and Affective Neuroscience 11, S. 952–960, 2016

Ruocco, A. C. et al.: Medial Prefrontal Cortex Hyperactivation During Social Exclusion in Borderline Personality Disorder. In: Psychiatry Research 181, S. 233–236, 2010

Schulze, L. et al.: Neural Correlates of Disturbed Emotion Processing in Borderline Personality Disorder: A Multimodal Meta-Analysis. In: Biological Psychiatry 79, S. 97–106, 2016

Staebler, K. et al.: Rejection Sensitivity and Borderline Personality Disorder. In: Clinical Psychology and Psychotherapy 18, S. 275–285, 2011

Staebler, K. et al.: Facial Emotional Expression in Reaction to Social Exclusion in Borderline Personality Disorder. In: Psychological Medicine 41, S. 1929–1938, 2011

Thielmann, I. et al.: Willing to Give but not to Forgive: Borderline Personality Features and Cooperative Behavior. In: Journal of Personality Disorders 28, S. 778–795, 2014