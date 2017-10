Startseite » Erde/Umwelt » Grusel-Foto: Hundertfüßer tötet Schlange beim Eierlegen

News | 26.10.2017 | Drucken | Teilen

Grusel-Foto : Hundertfüßer tötet Schlange beim Eierlegen Aggressiv, giftig und bis zu 25 Zentimeter lang: Tropische Hundertfüßer sind gruselige Zeitgenossen. Das musste auch diese Schlange erfahren. Lars Fischer ist studierter Chemiker und Redakteur bei "Spektrum.de". Lars Fischer ist studierter Chemiker und Redakteur bei "Spektrum.de". » zur Profilseite Google von Lars Fischer

© Foto: Kanya Sophimai; Chiacchio, M. et al.: Centipede, Scolopendra dawydoffi (Chilopoda: Scolopendridae), predation on an egg-laying snake, Sibynophis triangularis (Squamata: Colubridae), in Thailand. In: Journal of Insect Behavior 30, S. 563-566, 2017, fig. 1; Abdruck mit frdl. Gen. von Springer / CCC

(Ausschnitt)