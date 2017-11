© Courtesy of Cheng et al./University of Chicago

(Ausschnitt)

Manchmal haben auch Physiker das Bedürfnis nach einem Feuerwerk – aber wer will dafür schon auf Silvester warten? Eine Gruppe um Cheng Chin von der University of Chicago stellt nun im Fachmagazin "Nature" eine pyrotechnische Darstellung der etwas anderen Art vor: ein Feuerwerk, das aus einer Wolke ultrakalter Atome hervorgeht, einem so genannten Bose-Einstein-Kondensat.

Um Materie in diesen exotischen Zustand zu versetzen, müssen Forscher Atome mit Hilfe von Laserstrahlen und Magnetfeldern in der Mitte einer Vakuumkammer fixieren. Die Atome werden dadurch so dicht zusammengedrückt, dass sie ununterscheidbar werden – aus Sicht von Fachleuten kondensieren sie alle in denselben quantenphysikalischen Zustand.

via GIPHY

Das verleiht Bose-Einstein-Kondensaten viele kuriose Eigenschaften, beispielsweise verhalten sie sich unter bestimmten Bedingungen wie eine Flüssigkeit, die reibungsfrei fließen kann. Das Team um Cheng Chin konnte einem der Atomensembles nun ein weiteres Kunststück entlocken: Es veränderte die Stärke, mit der eine wenige Mikrometer große, pfannkuchenförmige Wolke aus 30 000 Zäsiumatomen zusammengedrückt wird, in periodischen Abständen.

Eine weitere Kuriosität der Quantenphysik

Ab einer bestimmten Frequenz wurden etliche der Atome plötzlich aus der Wolke herauskatapultiert – und zwar in alle Richtungen der Ebene gleichzeitig. Auf Kameraaufnahmen der Wolke sieht es daher so aus, als zünde das Bose-Einstein-Kondensat immer wieder kleine Feuerwerksexplosionen.

Eigentlich hatten die Forscher erwartet, dass Atome zu unterschiedlichen Zeitpunkten aus der Wolke katapultiert würden. Dass sie dies koordiniert tun, scheint eine weitere Kuriosität der Quantenphysik zu sein. Cheng Chin und seine Kollegen vermuten, dass viele Atompaare zum selben Zeitpunkt die Energie des oszillierenden Magnetfelds aufnehmen, kurz darauf miteinander in Wechselwirkung treten und dadurch in entgegengesetzte Richtungen geschleudert werden. Auf ihrem Weg durch die stark komprimierte Wolke schubsen die derart stimulierten Atome weitere Artgenossen an, wodurch letztlich tausende Partikel gleichzeitig das Ensemble verlassen.