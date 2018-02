Winterblues für Zwangsneurotiker

Wenn die Tage kürzer werden, verschlechtert sich die Stimmung vieler Menschen. In stark ausgeprägter Form ist dieses Phänomen als "saisonal-affektive Störung" oder kurz Winterdepression bekannt. Laut einer Studie, die nun Psychiater um Oğuz Tan von der Üsküdar-Universität in Istanbul veröffentlichten, sind offenbar Patienten mit einer Zwangsstörung besonders anfällig dafür – und einige Symptome der Zwangserkrankung treten dann häufiger auf als im Sommer.

Tan und sein Team befragten rund 230 Personen, von denen etwa die Hälfte an Zwangsstörungen litt. Von den Patienten gab jeder zweite an, im Winter mit Stimmungsschwankungen zu kämpfen, rund 20 Prozent erfüllten laut einem Screening-Fragebogen sogar die Kriterien einer saisonal-affektiven Störung. In der Kontrollgruppe berichteten jeweils nur halb so viele Teilnehmer von solchen Problemen.

Da sich die Datensammlung über ein Jahr erstreckte, konnten die Forscher außerdem genauer analysieren, welchen Einfluss die Jahreszeit auf die Symptome hatte. Tatsächlich zeigten Zwangspatienten, die nach eigenen Angaben zu winterlichen Stimmungseinbrüchen neigten, stärkere Anzeichen einer Depression, wenn sie im Winter statt in anderen Jahreszeiten befragt wurden. Zugleich berichteten diese Teilnehmer von mehr Zwangshandlungen als Leidensgenossen, die den Wissenschaftlern im Sommer Rede und Antwort standen. Darunter fällt das unwillkürliche Ausleben von beispielsweise Kontroll- oder Waschzwängen. Zwangsgedanken hingegen, also unerwünschte Vorstellungen und Grübeleien, blieben das Jahr über gleich stark ausgeprägt.

Schon länger spekulieren Forscher, dass manche Formen von Depression und Zwangsstörungen auf ähnliche biologische Mechanismen zurückgehen. "Vor allem Zwangshandlungen werden mit einer Störung des Serotonin- und des Dopaminhaushalts in Verbindung gebracht, Zwangsgedanken dagegen weniger", erklärt Oğuz Tan. Auch die saisonal-affektive Störung begründen einige Wissenschaftler mit Veränderungen des Serotoninsystems in der dunklen Jahreszeit, was die gefundenen Zusammenhänge möglicherweise erklären könne. Noch wüssten wir allerdings zu wenig über die Neurobiologie dieser Krankheiten, räumt Tan ein.