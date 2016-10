Goldenes Dach - Treitz-Rätsel für Mathematik und Physik

Norbert Treitz ist pensionierter Professor für Didaktik der Physik an der Universität Duisburg-Essen.

© iStock / nicolas

(Ausschnitt)

Das Längenverhältnis aus Diagonale und Kante des regelmäßigen Fünfecks wird als "goldener Schnitt" \(g\) bezeichnet (Schnitt wegen einer Anwendung bei der Teilung einer Strecke). Was für ein Polyeder gibt es, wenn man auf die Flächen eines Würfels mit der Kantenlänge \(k\) Dächer setzt, die aus je zwei Dreiecken mit den Seiten \(k\), \(k/g\) und \(k/g\) und aus zwei Trapezen mit den Seiten \(k\), \(k/g\), \(k/g\) und \(k/g\) bestehen, und sie so orientiert, dass an den Würfelkanten je ein Trapez und ein Dreieck zusammenstoßen?