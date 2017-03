Hände im Katzenauge - Treitz-Rätsel für Mathematik und Physik

Lösung anzeigen

Lösung

Wenn drei Spiegel zwischen sich eine (innere) Würfelecke bilden, bekommt der Punkt (x,y,z) den virtuellen Bildpunkt (–x,–y,–z). Dabei haben wir unser Koordinatensystem so gelegt, dass die Würfelecke im Nullpunkt liegt und die Spiegel in den Koordinatenebenen, das heißt in der (x,y)-, der (x,z)- und der (y,z)-Ebene. Jede der drei Spiegelungen kehrt die Händigkeit (von rechter Hand zu linker und umgekehrt) einmal um, eine ungerade Zahl von Spiegelungen ändert sie also, eine gerade bewahrt sie (oder stellt sie wieder her).

© mit frdl. Gen. von Norbert Treitz

© mit frdl. Gen. von Norbert Treitz

Dieser Mensch hat vor, neben und über sich je einen Spiegel, er streckt den linken Unterarm vor und winkt mit der rechten Hand. Vier von seinen 7 Spiegelbildern sind "linkshändig", nämlich die drei "einfachen" und das "dreifache", die anderen drei (zweifachen) sind "rechtshändig".

Dem Buchstaben F geht es genauso. Man merkt es aber nur, wenn man seine Vorder- und Rückseite unterscheidet:

© mit frdl. Gen. von Norbert Treitz

© mit frdl. Gen. von Norbert Treitz

Was machen die Spiegel mit einem Korkenzieher?

© Norbert Treitz

(Ausschnitt)

Normale Korkenzieher sind für Rechtshänder gut geeignet, andere gibt es speziell für Linkshänder, aber auch als Scherzartikel (mit freudiger Überraschung beim Linkshänder).

© mit frdl. Gen. von Norbert Treitz

© mit frdl. Gen. von Norbert Treitz

Machen Sie sich bitte klar, wieso die durch einen Spiegel geänderte Händigkeit von Händen oder Schrauben (Korkenziehern) nicht davon abhängt, ob das Objekt quer oder längs vor dem Spiegel gehalten wird.

Wie bewegt sich Ihr eigenes Spiegelbild hinter der Würfelecke, wenn Sie den Kopf seitlich verlagern?

Nehmen wir zur Vereinfachung an, dass Sie nur mit einem Auge blicken. Da das Objekt im Punkt (x,y,z) das virtuelle Spiegelbild im Punkt (–x,–y,–z) hat, ist der Blick von Ihrem Auge zu dessen Spiegelbild stets durch die Würfelecke gerichtet. Aus diesem Grund liefert das "Katzenauge" am Fahrrad das Licht auch dem Auto zurück, dessen Scheinwerfer es beleuchtet, und ist damit enorm wirtschaftlich. Die Würfelecke ist also echt etwas für Selbstverliebte: Sie sehen sich stets in der Mitte.

Auch andere Leute sehen sich in der Mitte der 3 Spiegel. Wenn sie aber fotografieren – wie hier Frau Beelitz –, dann verdeckt sie leider der Fotoapparat:

© Norbert Treitz

(Ausschnitt)

Es ist ja wohl klar, dass man dabei keinen Blitz gebrauchen kann.