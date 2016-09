Land der Söhne? - Treitz-Rätsel für Mathematik und Physik

Lösung anzeigen

Lösung

Wegen der Annahme können wir ausschließen, dass die Eltern – zum Beispiel durch selektive Abtreibung von Mädchen, das kommt in der Realität vor – Einfluss auf das Geschlecht ihrer Kinder nehmen. Daher ist die Anordnung des Königs "genau einen Sohn" nur so zu erfüllen, dass jedes Ehepaar so lange Kinder zur Welt bringt, bis der erste Sohn geboren wird, und dann auf weitere Kinder verzichtet.

Waagerecht ist der Anteil der Familien aufgetragen, die Zeilen entsprechen den Nummern der Kinder innerhalb der einzelnen Familien. Rot bezeichnet wie üblich die Mädchen, blau die Jungen. Alles klar?

© Norbert Treitz

(Ausschnitt)

Falls Ihnen bei einem anderen Rätsel das gleiche Bild begegnet: Auch die Mathematik dahinter ist die gleiche!