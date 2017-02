Miquel und Torricelli - Treitz-Rätsel für Mathematik und Physik

© iStock / nicolas

Coxeter und Greitzer bringen in ihrem Buch einen Satz, von dem sie schreiben, dass er zu Unrecht wenig bekannt sei:

Setzt man drei Dreiecke \(BDC\), \(CEA\) und \(AFB\) von außen an die Seiten eines beliebigen Dreiecks \(ABC\), so schneiden sich deren Umkreise genau dann in einem Punkt, wenn die Summe der Winkel in den "Zipfeln" (also \( \angle BDC + \angle CEA + \angle AFB \)) gleich 180o ist. Kann man das leicht einsehen? Was gilt in den Spezialfällen, dass a) die drei genannten Winkel gleich sind und b) dass \(FBD\), \(DCE\) und \(EAF\) jeweils auf einer geraden Linie liegen?