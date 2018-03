Die gute Nachricht zuerst: Sie müssen nichts tun. Die schlechte Nachricht: Das wird Ihnen auch nicht helfen. Doch von vorne: Facebook hat angekündigt, die Gesichtserkennung seines Netzwerks, die in anderen Ländern schon verbreitet ist, nun auch in Deutschland zur Verfügung zu stellen. Zunächst nur für eine kleine Auswahl an Nutzern und als so genanntes "Opt-in"-Feature. Das bedeutet, dass Nutzer, die keine Gesichtserkennung nutzen wollen, nichts unternehmen müssen. Nur wer das Feature nutzen möchte, muss es aktiv einschalten. Das ist ungewöhnlich für den Konzern, bei dem sonst alles, was mit dem Schutz der Privatsphäre zu tun hat, aktiv und mittels vielfältiger Klicks und akribischer Suchen in den Einstellungen abgeschaltet werden muss.

Nun schreibt Facebook selbst in seinem Blogpost – und zahlreiche Medien haben das übernommen –, dass der Rollout des neuen Features dem Schutz der Privatsphäre diene. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen: Facebook führt eine für die Privatsphäre bedenkliche Funktion in Europa ein, und überall liest man Sätze wie "Facebook lässt Nutzer jetzt selbst entscheiden".

Dabei ist nichts davon freiwillig! Ein solches Vorgehen ist künftig rechtlich verpflichtend: Dass Nutzer das Feature nun selbst aktivieren müssen, ist kein freiwilliges, datenschutzfreundliches Entgegenkommen des Konzerns, sondern das Herz der neuen europäischen Datenschutzgrundverordnung, die im Mai in Kraft tritt. Sie sieht "privacy by default" vor, den Schutz der Privatsphäre als Grundeinstellung. Würde Facebook die Gesichtserkennung per se einschalten und Nutzer müssten sie aktiv ausschalten, müsste der Konzern mit empfindlichen Geldstrafen rechnen.

Doch es kommt dicker. Was geschieht, wenn jemand diese Funktion nicht nutzen möchte? De facto läuft über jedes hochgeladene Bild bei Facebook eine Gesichtserkennungssoftware – ganz egal, ob die Abgebildeten das Feature ein- oder ausgeschaltet haben. Aber die Information darüber, ob sie auf einem neu hochgeladenen Foto abgebildet sind, erhalten nur jene Nutzer, die der Funktion zugestimmt haben. Ein Schelm, wer denkt, dass Facebook selbst diese Information natürlich trotzdem hat. Die Behauptung, "Nutzer können selbst entscheiden" ist grundfalsch. Was Facebook mit ihren Daten macht, darüber können Nutzer seit jeher nicht entscheiden – und das bleibt auch so.