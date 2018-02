Das Klagen über die sich dahinschleppende Regierungsbildung in Berlin klingt uns immer noch in den Ohren. Nach dem Scheitern der wochenlangen Jamaika-Sondierungen blieben die Medien auch während der schweren GroKo-Geburt weiter dabei, die Ungeduld im Volk zu schüren: Was denken die sich! Deutschland muss endlich wieder eine handlungsfähige Regierung bekommen! Kommt endlich zu Potte!

Zugegeben: Es dauert. Und dass nicht jede Volte sinnvoll war, darüber lässt sich kaum streiten. Aber es ist ja nichts wirklich angebrannt, das Land funktionierte weiter. Und die größten Drängler und Mahner werden das Schimpfen sofort wiederaufnehmen, wenn nicht gut verhandelt worden ist und bald wieder Gurkentruppen-Gefechte und Endlos-Streit um die Interpretation von Spiegelstrichen ausbrächen.

Vorläufiges ertragen wir nur widerwillig

Geduld ist eine schwindende Tugend, zumal in Zeiten medialer und digitaler Beschleunigung. Wir wollen schnelle Ergebnisse sehen, und je mehr uns eine Entscheidung betrifft, desto eher wollen wir wissen, woran wir sind. Gerade angesichts hyperkomplexer Probleme sehnen wir uns nach Klarheit und Eindeutigkeit. Psychologen registrieren tatsächlich ein wachsendes "Bedürfnis nach Abschluss" (need for closure). Die meisten Menschen möchten Unsicherheit und Zweideutigkeit um fast jeden Preis vermeiden. Unfertiges und Vorläufiges ertragen wir alle nur äußerst widerwillig, denn sie stürzen uns in Zweifel und Konfusion. Das gilt im Privaten wie im öffentlichen, politischen Raum.

Deshalb erscheint uns jede Antwort oft besser als keine. Aber der starke Wunsch, "Ergebnisse zu sehen" und Entscheidungsprozesse zu verkürzen, hat meist ungeahnte Kosten. Der Psychologe und Buchautor Jamie Holmes hat in seinem Werk "Nonsense: The Power of not Knowing" analysiert, wie verheerend sich die schwindende Geduld auf viele Entscheidungen auswirkt. Der kurze Prozess führt fast immer zu suboptimalen, manchmal einfach schlechten oder falschen Lösungen.