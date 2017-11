Bereits im Frühjahr 2016 besiegte ein Computerprogramm einen der weltbesten menschlichen Spieler im asiatischen Strategiespiel Go. Nun hat die Google-Tochterfirma DeepMind, die "AlphaGo" programmiert, eine deutlich verbesserte Version des Algorithmus präsentiert. "AlphaGo Zero" bringt sich das Spiel selbstständig bei, muss also nicht mehr auf die Erfahrungen menschlicher Spieler zurückgreifen.

Trotzdem konnte die Software ihr Vorgängerprogramm in 100 von 100 ausgefochtenen Partien besiegen, berichtet das Team um den Londoner Informatiker David Silver …