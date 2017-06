Doxizyklin ist ein häufig verschriebenes Anti­biotikum, das etwa bei Lungen- und Harnwegsentzündungen, Infektionen der Haut oder der Nasennebenhöhlen zum Einsatz kommt. Wie Forscher der Universität Zürich nun nachwiesen, hat das Medikament allerdings auch eine neurobiologische Nebenwirkung: Es unterdrückt die Bildung angst­besetzter Erinnerungen.

76 Frauen und Männer lernten zunächst am Computer, dass ein roter Bildschirm Gefahr bedeutet. Wenn sich der Monitor so einfärbte, erhielten sie einen unangenehmen, aber nicht schmerzhaften Elektroschock am Unterarm. Die Hälfte der Probanden hatte zwei Stunden vor dem Assoziationslernen 200 Milligramm Doxizyklin eingenommen, die anderen stattdessen ein Placebo …