Es fällt Janina nicht leicht, darüber zu sprechen, weshalb sie hier ist: in einem Gefängnis in Brandenburg für dreieinhalb Jahre. Sie saß am Steuer des Fluchtwagens, als zwei Freunde einen Bankautomaten sprengten. "Eigentlich habe ich ja nichts gemacht, aber mitgehangen …", sagt sie und lächelt schief. Janina und ich (Uli Streib-Brzič) sitzen in einem Raum in der Justizvollzugsanstalt – durch das vergitterte Fenster sieht man einen Innenhof mit Grünfläche, wenn man sich nach rechts wendet, den einstöckigen Zellentrakt. Ihre Stimme wird leise, als sie über die ersten Tage hier im Gefängnis erzählt: "Ich dachte, ich werde verrückt. Es war einfach schwer, mich damit abzufinden, dass ich meinen kleinen Sohn zurück­­­lassen musste."

Als Janina in Haft kam, war Tim noch nicht mal ein halbes Jahr alt, ihre Tochter Melina fünf Jahre. Die beiden leben bei Janinas Eltern, die zum Glück zu ihrer Tochter halten und für die Kinder sorgen. Besonders schmerzlich war es für die junge Frau, als Tim vor Kurzem ein Jahr alt wurde – und sie nicht dabei sein konnte. "Ich hab einfach wahnsinnige Angst, dass er mich vergisst", sagt sie. "Und ich mache mir ununterbrochen Sorgen, weil ich nicht für ihn da sein kann." …