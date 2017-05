Der Althistoriker Jörg Wagner promovierte über die antike Brückenstadt "Seleukeia am Euphrat/Zeugma", nahm an den Grabungen in Arsameia am Nymphaios teil und führte zahlreiche Surveys im türkischen Euphrat-Tigris-Gebiet durch. In den Jahren 1987 bis 1992 war er stellvertretender Leiter der Arbeiten im Grabheiligtum des Königs Antiochos I. auf dem Berg Nemrud.