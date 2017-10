Causse, M. et al.: Affective Decision Making under Uncertainty during a Plausible Aviation Task: An fMRI Study. In: NeuroImage 71, S. 19-29, 2013

Dehais, F. et al.: EEG-Engagement Index and Auditory Alarm Misperception: An Inattentional Deafness Study in Actual Flight Condition. In: Advances in Neuroergonomics and Cognitive Engineering, Proceedings of the AHFE 2017 International Conference on Neuroergonomics and Cognitive Engineering, July 17–21, 2017, The Westin Bonaventure Hotel, Los Angeles, California, USA. Springer, Cham 2018, S. 227–234

Gateau, T. et al.: Real-Time State Estimation in a Flight Simulator Using fNIRS. In: PloS One 10, e0121279, 2015

Giraudet, L. et al.: P300 Event-Related Potential as an Indicator of Inattentional Deafness?. In: PLoS One 10, e0118556 , 2015