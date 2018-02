Wie Bakterien und Traumata zusammenhängen

Das Mikrobiom – also die Zusammensetzung der Bakterien im Körper, vor allem im Darm – haben Forscher in den vergangenen Jahren bereits mit Krankheiten wie Übergewicht, Darmentzündungen und sogar Depression in Verbindung gebracht. Einer Pilotstudie von Forschern der Stellenbosch University in Südafrika zufolge gibt es außerdem einen Zusammenhang zwischen den Darmmikroben und der Entwicklung einer Posttraumatischen Belastungsstörung (PTBS) …