Eine ungewöhnlich lange Supernova stellt Wissenschaftler vor ein großes Rätsel. Im September 2014 erspähten Astronomen am kalifornischen Palomar-Observatorium die Sternenexplosion in einer 500 Millionen Lichtjahre entfernten Galaxie. Zunächst hielten sie den hellen Punkt für eine Supernova vom Typ II-P: Bei dieser kollabiert ein schwerer Stern zu einem Neutronenstern, wobei die Gaskugel ihre äußeren Schichten abstößt. Sie breiten sich nach der Explosion mit rasanter Geschwindigkeit aus und senden dabei große Mengen Strahlung aus.

Normalerweise währt dieses Spektakel nicht viel länger als 100 Tage, dann ist die Blase aus heißem Gas stark abgekühlt. Entsprechend überrascht war das Team um Iair Arcavi von der University of California in Santa Barbara, als die Supernova mit der Bezeichnung "iPTF14hls" nach dieser Zeitspanne weiter hell strahlte. Zwar schwankte ihre Helligkeit zeitweise, aber erst nach etwa 600 Tagen verblasste der Punkt am Nachthimmel, wie die Forscher nun im Fachmagazin "Nature" berichten.

Besonders mysteriös: Anders als bei normalen Supernovae schien sich die Geschwindigkeit der Gashülle nicht zu verlangsamen. Die Forscher registrierten außerdem, dass auch die Temperatur der Blase im Lauf der Monate konstant bei etwa 5000 Grad blieb. Etwas Vergleichbares haben Astronomen noch nie beobachtet.

© LCO/S. Wilkinson.

(Ausschnitt) Bild vergrößern Helligkeitsverlauf der Supernova Die Explosion iPTF14hls strahlte viel länger als andere Supernovae. Astronomen überraschte auch, dass die Helligkeit im Lauf der Zeit erheblich schwankte.

Am ehesten könne die Beobachtungen ein Ereignis erklären, über das Forscher bisher sehr wenig wissen und vor allem als theoretische Möglichkeit diskutieren: Bei einer so genannten pulsierenden Paarinstabilitätssupernova werden besonders massive Sterne, die mehr als 95-mal so schwer wie unsere Sonne sind, schon vor ihrem eigentlichen Niedergang von gewaltigen Explosionen heimgesucht. Sie schleudern dann wiederholt Dutzende Sonnenmassen ins All – und können für bis zu zwei Jahre hell leuchten.

Dazu würde passen, dass Astronomen bereits 1954 einen hellen, später wieder verblassenden Punkt an der Stelle beobachtet hatten, an dem im Jahr 2014 iPTF14hls auftauchte. Möglicherweise explodierte ein Teil des Sterns also schon damals, was prinzipiell im Einklang mit einer pulsierenden Paarinstabilitätssupernova stehen würde.

Das Modell kann jedoch nicht alle Details der Beobachtung erklären. So bleibt unter anderem rätselhaft, wieso die Temperatur der Gashülle über viele hundert Tage konstant geblieben ist. Vermutlich müsse man bestehende Modelle überarbeiten oder ein komplett neues Szenario auf dem Reißbrett entwerfen, um den Hergang der kuriosen Explosion zu verstehen, schreiben die Forscher.