Diese 10 Artikel interessierten Sie am stärksten

Ernährung – das ist eines der wirklich ganz großen Themen der letzten Jahre. Was sollen wir essen, um gesund zu bleiben? Welche Nahrungsmittel liefern die besten Inhaltsstoffe? Und wie können wir uns ernähren, um ein gutes Körpergewicht zu erreichen? Was unser Körpergewicht bestimmt war daher auch der große Abräumer 2017.

Selten wurde dieses Jahr so intensiv über ein Thema bei Spektrum.de gestritten wie über die Kolumne unseres Wissenschaftskabarettisten Vince Ebert und und seine Sicht auf die Elektromobilität. Das hohe Interesse und die heftige Diskussion über die Ökobilanz der E-Autos veranlassten uns dazu, noch einen sehr ausführlichen Artikel darüber nachzuschieben: Wie viele Emissionen setzen Elektroautos wirklich frei?

Zum zweiten Mal in Folge in die Top 10 hat es dieser Artikel geschafft: Leidende Männer mögen etwas üppigere Frauen. Der Grund dafür ist natürlich die Evolution. Denn in härteren Zeiten verspricht das eine oder andere Pfund mehr auf den Rippen des Partners bessere Überlebenschancen für den potenziellen Nachwuchs.

Auf Platz 4 folgt ebenfalls ein Männerthema. Hilft häufiges Ejakulieren gegen Prostatakrebs? Die gute Nachricht: Ja, das deutet die Forschung an.

Das Internet bewegt manchmal merkwürdige Themen – etwa ob Katzen Angst vor Gurken haben. Natürlich sind wir dem wissenschaftlich nachgegangen. Das steckt hinter dem bizarren Phänomen, also zumindest das was die Katzen anbelangt, nicht das allgemeine Interesse.

Die Hurrikansaison 2017 war lang und heftig. Sogar in Richtung Europa bewegte sich eines der Ungetüme. Hurrikan "Ophelia" suchte immerhin als außertropischer Sturm Irland heim.

Neben den Elektroautos stritten Sie sich am liebsten über Homöopathie und die Frage, ob sie hilft oder nicht. Viele Kommentare gaben allerdings genau das wieder, was unsere beiden Autoren in ihrem Text widerlegt hatten: "Die Denkfehler der Homöopathie".

Eine Überraschung war für uns, dass sich viele Leserinnen und Leser für Sadomaso-Fantasien interessierten – was den Artikel auf Platz 8 brachte: "Tu mir weh!".

Leider weiter allgegenwärtig: der traurige Zustand unserer Meere – was einem Schwertwal zum Verhängnis wurde. Er starb als chemische Zeitbombe in der Nordsee.

Haben Sie an Weihnachten den Film "Honig im Kopf" mit Didi Hallervorden gesehen – ein traurig-komischer Film über Alzheimer. Man weiß immer noch nicht, was den Abbau der Hirnsubstanz verursacht. Doch die Forschung kommt voran. "Kann eine Hormonersatztherapie Alzheimerdemenz auslösen?" Der ursprünglich nur im Magazin "Gehirn&Geist" veröffentlichte Artikel kann nun vollständig frei online gelesen werden.