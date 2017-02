© NASA, ESA, the Hubble Heritage Team (STScI/AURA), J. Bell (ASU), and M. Wolff (Space Science Institute)

(Ausschnitt)

Die Marsmonde Deimos und Phobos könnten einen dünnen Staubring um den Mars erzeugen. Das geht aus Modellen der Staubentstehung im Marsorbit hervor, die zwei indische Physiker auf der Basis von Daten der Raumsonde MAVEN entwickelt haben. Wie J. P. Pabari vom Physical Research Laboratory in Ahmedabad und P. J. Bhalodi vom Atmiya Institute of Technology & Science in Rajkot berichten, sammeln sich demnach Staubkörner, die durch Mikrometeoriten von den beiden Monden abgesprengt werden, in den Bahnebenen der beiden Monde. Dort bilden sie einen Ring oder Torus, bevor sie auf den Mars hinunterfallen. Über einen Staubring zwischen den beiden Monden wird immer wieder spekuliert. Allerdings sind bisher alle Versuche, eine solche Struktur mit dem Hubble-Teleskop oder der Marssonde MRO zu sehen, gescheitert.

Neuen Auftrieb erhielt die Hypothese durch die MAVEN-Daten, nach denen der Mars in Höhen von etwa 150 bis 300 Kilometern über der Oberfläche mit einer dünnen Staubwolke umgeben ist. Woher der Staub kommt, ist noch nicht vollständig geklärt – als wahrscheinlich gilt, dass es sich um interplanetaren Staub handelt; aber auch die beiden Monde, die in weit größeren Höhen unterwegs sind, gelten als mögliche Quellen. Pabari und Bhalodi berechneten nun anhand der MAVEN-Daten, wie viel Staub durch Mikrometeoriten von den Monden abgetragen wird.

Nach ihrer Hypothese trägt der Sonnenwind die leichteren dieser Staubpartikel fort, so dass ein eventueller Ring aus den etwas schwereren Brückchen besteht, die sich in der Bahnebene halten und dort lang genug verweilen, um einen Ring zu bilden. Allerdings macht der Staub von den Monden nur etwa 0,6 Prozent allen Staubs um den Mars aus und ist wegen der größeren Entfernung zum Mars viel dünner verteilt als die Wolke nah am Planeten. Ob die Bezeichnung Ring hier wirklich sinnvoll ist, sei mal dahingestellt.