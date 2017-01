© NASA/JPL-Caltech/MSSS

Der Rover Curiosity hat offenbar Relikte getrockneten Matsches auf dem Mars entdeckt. Das berichtet das Jet Propulsion Laboratory der NASA nach Auswertung vier Wochen alter Kamerabilder des Roboters. Auf ihnen ist ein Felsen zu sehen, der von einem Netzwerk aus Rillen bedeckt ist. Ihr Ursprung könnte mehr als drei Milliarden Jahre in der Vergangenheit liegen, als Flüsse und Seen auf dem Mars austrockneten. "Trockenrisse sind das wahrscheinlichste Szenario", sagte NASA-Wissenschaftler Nathan Stein der Mitteilung zufolge mit Blick auf die Bilder.

Die Interpretation von Matschspuren auf dem Mars ist knifflig. An und für sich füllen sich Risse, die sich beim Austrocknen des Bodens gebildet haben, schnell mit Staub oder Sand. Und im Lauf der Zeit sammeln sich andere Sedimentschichten über der schließlich zu Stein erstarrten Erde. Bei der Felsplatte mit dem Spitznamen "Old Soaker" ("alter Säufer") hat die Erosion das Tongestein aber zum Großteil wieder abgetragen, vermuten die Wissenschaftler. Zurück blieb demnach jenes Material, das einst die Risse im Schlamm gefüllt hat. Wie eine zerfurchte Hügellandschaft im Miniaturformat ragt es nun aus der Platte hervor.

Offenbar erklärt diese Entstehungsgeschichte aber allenfalls einen Teil der von Curiosity fotografierten Risse. Oft bilden sich solche erst, nachdem das Erdreich erstarrt ist – wenn der Druck darübergelagerter Schichten das Gestein malträtiert. Der Mars-Rover hat in den vergangenen Jahren zahlreiche derart entstandene Risse in Steinen entdeckt. Allerdings füllen sich diese Furchen kurz nach ihrer Entstehung meist mit Mineralien, die mit Wasser in Kontakt standen. Das ist bei manchen der Spuren auf "Old Soaker" offenbar nicht der Fall, wie Curiosity mit Hilfe seiner Bordinstrumente herausfand.

Curiosity ist seit dem Jahr 2012 in einer als Gale-Krater bekannten Senke unterwegs. Seit 2014 rollt das Gefährt die Ausläufer von Aeolis Mons empor, einem Berg in der Mitte des Kraters. Wiederholt haben Marsmissionen Hinweise darauf gefunden, dass in Senken und Tälern des Mars vor mehr als drei Milliarden Jahren Wasser stand. Bereits 2004 präsentierte die NASA Aufnahmen des Curiosity-Vorgängers Opportunity, die Relikten von Matsch ähnelten.