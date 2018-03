Jahrelang haben Wissenschaftler gerätselt: Warum feuert das Zentrum unserer Galaxie mehr energiereiche Strahlung ins All als erwartet? Immer wieder haben Messinstrumente wie das an Bord des NASA-Satelliten Fermi diesen Überschuss an Gammastrahlen registriert, und damit einen zähen Streit unter Astrophysikern angestoßen: Fliegen im Zentrum der Milchstraße einfach mehr Sterne durchs All, als wir denken? Oder ist das auffällige Signal womöglich der lang gesuchte Hinweis auf das Wesen der Dunklen Materie?

Die Dunkle Materie ist eine rätselhafte Materieform, die eine Schlüsselrolle im Weltbild der Kosmologie spielt: Ohne die zusätzliche Schwerkraft der unsichtbaren Substanz hätte sich das Weltall nach dem Urknall ganz anders entwickelt, auch würden sich die Arme von Spiralgalaxien viel langsamer drehen. Aber bisher weiß niemand, ob der Stoff, der kein Licht aussendet oder reflektiert, wirklich existiert oder ob die Wissenschaftler irgendwo einen Denkfehler gemacht haben.

Sollte es die Dunkle Materie geben, muss man sie sich als feinen, nicht sichtbaren Nebel vorstellen, der im Raum zwischen den Sternen umher wabert. Seine Teilchen müssten auch die Erde durchdringen. In den vergangenen Jahrzehnten hat es nicht an Versuchen gemangelt, diese Partikel in Untergrundlaboren nachzuweisen. Eine Entdeckung ist dabei bis heute nicht herausgekommen. Die Suche geht zwar weiter und tritt derzeit in eine neue Phase ein, aber der Optimismus vieler Forscher ist verflogen.

Hoffen auf das "Neutralino"

Der Blick ins All gilt als zweiter Weg, das Dunkle-Materie-Rätsel zu lösen: Physiker halten es für möglich, dass sich zwei Partikel des Stoffs gegenseitig auslöschen, wenn sie sich in den Weiten des Alls begegnen. Dies ist zumindest eine Vorhersage vieler "supersymmetrischer" Erweiterungen des Standardmodells der Teilchenphysik, dem etablierten Regelwerk für den Mikrokosmos. Sie sagen eine Fülle neuer Elementarteilchen voraus, darunter auch das so genannte Neutralino. Es wäre ein geeigneter Dunkle-Materie-Kandidat – und würde, anders als bisher bekannte Partikel, seinesgleichen bei Zusammenstößen vernichten.