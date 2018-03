"Ein solches Experiment ist ein Ausdruck unserer Zeit", erläutert Gian Giudice, Chef der Theorie-Abteilung am CERN. Seit Jahren gäbe es "eine vorherrschende Überzeugung über den richtigen Weg der Forschung", die das Augenmerk der Wissenschaftler bevorzugt auf die Suche nach kurzlebigen Teilchen richtete, wie sie von der Theorie der Supersymmetrie vorhergesagt werden. Doch diese Teilchen haben sich nicht wie geplant gezeigt. "Jetzt halten wir Ausschau nach neuen Wegen und Motivationen, da verändert sich wirklich etwas."

Das Problem mit den Higgs-Zwillingen

Die schlechte Nachricht daran: Es ist schwierig, langlebige Teilchen aufzuspüren. Die gute Nachricht ist jedoch, dass die besten Aussichten zum Nachweis dieser Partikel von einem anderen Teilchen stammen, dem am LHC entdeckten Higgs-Boson. Die Entdeckung des Higgs-Teilchens im Jahr 2012 lieferte den Physikern zwei Dinge auf einmal: Den Triumph, das letzte fehlende Teilchen des Standardmodells aufzuspüren, aber auch den zwingenden Beweis, dass eben diesem Modell etwas Entscheidendes fehlt.

Das Problem des Standardmodells ist, dass die Masse des Higgs-Bosons 100 Milliarden Milliarden Mal kleiner ist, als sich aus der Quantenmechanik erwarten lässt. Aus Sicht des Standardmodells gibt es dafür nur eine Erklärung: eine extrem unwahrscheinliche Koinzidenz zwischen den Eigenschaften einiger grundlegender Bausteine des Universums. Diese Koinzidenz ist zudem ein ausgesprochener Glücksfall – denn ohne sie könnten Atome und alles, was daraus aufgebaut ist, also auch wir Menschen, nicht existieren. Die Physiker bezeichnen dies als das "Hierarchieproblem" und sehen darin einen Beleg dafür, dass das Standardmodell nur die Näherung einer umfassenderen Theorie ist, die die Masse des Higgs-Bosons auf "natürliche" Weise erklärt – also als Ergebnis eines Mechanismus, bei dem es sich nicht um eine Art Wunder handelt.

Der führende Kandidat für eine solche umfassendere Theorie war lange Zeit die Supersymmetrie. Sie löst das Hierarchieproblem mit Hilfe neuer Teilchen – es gibt für jedes Teilchen des Standardmodells einen supersymmetrischen Partner. Doch da sich keines dieser von der Supersymmetrie vorhergesagten Teilchen am LHC zeigte, denken manche Physiker ernsthaft über die Möglichkeit nach, dass die Teilchen, die das Hierarchieproblem lösen, zu einem "versteckten Sektor" gehören.

"Vereinfacht dargestellt, versuchen die Teilchen des Standardmodells das Higgs-Boson hochzuziehen und machen es so schwer. Die Teilchen des versteckten Sektors dagegen ziehen es wieder herunter" (Zackaria Chacko)

Damit ist eine Familie von Teilchen gemeint, die zwar untereinander in Wechselwirkung stehen, aber unempfindlich sind gegen den Einfluss der drei Kräfte des Standardmodells, also der starken, der elektromagnetischen und der schwachen Wechselwirkung. Sie interagieren also nicht direkt mit gewöhnlicher Materie, deshalb sind sie nur schwer nachzuweisen. Aber ein solcher versteckter Sektor könne dabei helfen, das Hierarchieproblem zu lösen, meint Zackaria Chacko, Physiker an der University of Maryland. Er war in den früher 2000er Jahren der Erste, der diese Idee propagierte. "Vereinfacht dargestellt, versuchen die Teilchen des Standardmodells das Higgs-Boson hochzuziehen und machen es so schwer", erläutert er. "Die Teilchen des versteckten Sektors dagegen ziehen es wieder herunter."

In Chackos Modell hat das Higgs-Boson wie alle Teilchen des Standardmodells einen Zwilling im versteckten Sektor. Das Higgs-Teilchen spielt eine besondere Rolle in diesem Modell, weil es den Sektor des Standardmodells verlassen kann. Es kann also die Welt, in der wir leben, verlassen und im versteckten Sektor verschwinden, in dem es sich in seinen Zwilling verwandelt.

Passiert das wirklich? Die Proton-Proton-Kollisionen am LHC produzieren zwar in jeder Stunde Hunderte von Higgs-Bosonen. Aber dabei handelt es sich trotzdem nur um eine verschwindende Minderheit unter den Myriaden von Teilchen, die bei diesen Zusammenstößen entstehen und die Detektoren überfluten. Nur wenige von ihnen lassen sich erfassen. Basierend auf den bislang gesammelten Daten, könnte tatsächlich ein Viertel der im LHC produzierten Higgs-Bosonen im Schattenreich des versteckten Sektors verschwinden.

Diese Flüchtlinge aufzuspüren erscheint hoffnungslos – wäre da nicht eine 2014 von einem Forscherteam um Raman Sundrum, der ebenfalls an der University of Maryland tätig ist, gemachte Entdeckung. Nachdem die Wissenschaftler einen "bestimmten Grad der Verzweiflung" – so Sundrum – über den Mangel an neuen Entdeckungen am LHC erreicht hatten, warfen sie einen zweiten Blick auf Chackos Modell. Sie bemerkten, dass es sich dabei lediglich um ein Beispiel einer ganzen Klasse von Theorien handelte, mit denen sich die Natürlichkeit mit Hilfe von versteckten Teilchen wiederherstellen ließe.