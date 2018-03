Um eine Berechnung mit vielen Qubits durchzuführen, müssen sich diese ununterbrochen in voneinander abhängigen Superpositionen von Zuständen befinden – einem "quantenkohärenten" Zustand, in dem die Qubits miteinander verschränkt sind. Dann nämlich beeinflusst die Änderung eines Qubits zugleich alle anderen. Das bedeutet, Rechenoperationen mit Qubits zählen mehr als solche mit klassischen Bits. Bei klassischen Computern wächst die Rechenleistung einfach proportional mit der Anzahl der Bits. Doch bei Quantencomputern verdoppelt sich die Rechenleistung mit jedem zusätzlichen Qubit. Deshalb ist der Unterschied zwischen einer Maschine mit 5 und einer mit 50 Qubits so gewaltig.

Oft liest man, der Vorteil der Quantencomputer liege darin, dass die Verfügbarkeit von Superpositionen die Anzahl der kodierbaren Zustände im Vergleich zu klassischen Bits gewaltig vergrößere. Oder dass die Verschränkung es erlaube, viele Berechnungen parallel durchzuführen. Beide Aussagen enthalten – manchmal – ein Körnchen Wahrheit. Aber beide treffen nicht die Essenz der Quantencomputer. So ist ein hoher Grad von Verschränkung keineswegs entscheidend für Quantencomputer. Es ist nicht einfach, qualitativ auszudrücken, warum Quantencomputer so mächtig sind – und zwar aus demselben Grund, aus dem es so schwer ist, auszudrücken, was die Quantenmechanik überhaupt bedeutet. Die Gleichungen der Quantentheorie zeigen zwar, dass es funktioniert: Zumindest bestimmte Arten von Berechnungen wie beispielsweise die Faktorisierung oder das Durchsuchen von Datenbanken kann ein Quantencomputer erheblich schneller durchführen als ein klassischer Rechner. Aber was ist nun wirklich der Grund dafür?

"Wenn genug Quantenmechanik zur Verfügung steht, in einem bestimmten Sinn, dann gehen die Berechnungen schneller. Sonst eben nicht" (Daniel Gottesman)

Die vielleicht sicherste Beschreibung der Arbeit eines Quantencomputers ist die Aussage, dass die Quantenmechanik auf irgendeine Art und Weise eine Ressource für Berechnungen zugänglich macht, die klassischen Geräten nicht zur Verfügung steht. Der Quantentheoretiker Daniel Gottesman vom Perimeter Institute im kanadischen Waterloo drückt es so aus: "Wenn genug Quantenmechanik zur Verfügung steht, in einem bestimmten Sinn, dann gehen die Berechnungen schneller. Sonst eben nicht."

Doch ein paar Dinge sind immerhin klar. Um Quantenberechnungen durchzuführen, müssen alle Qubits kohärent sein. Und das ist nicht einfach. Die Wechselwirkung eines Systems quantenkohärenter Objekte mit seiner Umgebung schafft Pfade, über welche die Kohärenz gewissermaßen ausläuft, ein als Dekohärenz bezeichneter Prozess. Will man einen Quantencomputer bauen, so muss man die Dekohärenz verhindern – und das schaffen die Forscher derzeit nur für Bruchteile von Sekunden. Diese Herausforderung wächst zudem mit der Anzahl der Qubits. Das ist der Hauptgrund dafür, warum Quantencomputer, obwohl bereits 1982 von Richard Feynman vorgeschlagen, und obwohl es bereits in den 1990er Jahren eine Theorie der Quantencomputer gab, erst jetzt in der Lage sind, ernsthafte Berechnungen durchzuführen.

Schwer berechenbare Quantenfehler

Es gibt noch einen zweiten fundamentalen Grund dafür, warum Quantencomputer schwer zu realisieren sind. Wie nahezu jeder Vorgang in der Natur rauschen Quantencomputer. Zufällige Fluktuationen durch die Wärme in den Qubits oder durch fundamentale quantenmechanische Prozesse führen dann und wann dazu, dass der Zustand eines Qubits umklappt oder völlig randomisiert wird – und das kann zu einem Fehler bei der Berechnung führen. Auch bei klassischen Computern gibt es dieses Problem, aber es lässt sich leicht lösen: Man hat einfach zwei oder mehr Kopien jedes Bits, so dass ein zufällig verändertes Bit auffällt und korrigiert werden kann.

Quantencomputer-Forscher haben sich eine Reihe von Strategien für den Umgang mit dem Rauschen ausgedacht. Doch all diese Strategien bringen eine hohe Last an zusätzlich nötigen Berechnungen mit sich – die gesamte Rechenleistung wird dann für die Korrektur der Fehler eingesetzt und nicht für die eigentliche Berechnung. "Die derzeitige Häufigkeit von Fehlern begrenzt die Länge von Berechnungen, die sich durchführen lassen", sagt Andrew Childs, einer der Direktoren des Joint Center for Quantum Information and Computer Science der University of Maryland. "Wir müssen es erheblich besser machen, wenn wir etwas Interessantes berechnen wollen."

© Michael Fang, UCSB (Ausschnitt) Supraleitendes Qubit | Ein supraleitender Quantencomputerchip der Google-Forscher um John Martinis.

Ein großer Teil der Forschung auf dem Gebiet der Quantencomputer wurde daher der Korrektur von Fehlern gewidmet. Ein Teil der Schwierigkeiten hat ihre Ursache dabei in einer anderen wichtigen Eigenschaft von Quantensystemen: Superpositionen lassen sich nur aufrechterhalten, bis man den Wert eines Qubits misst. Führt man eine Messung durch, so kollabiert die Superposition zu einem definierten Wert – entweder 1 oder 0. Wie soll man aber herausfinden, ob ein Qubit fehlerhaft ist, wenn man seinen Zustand nicht kennt?

Eine raffinierte Methode basiert darauf, das zu prüfende Qubit an ein weiteres "Hilfs-Qubit" zu koppeln. Dieses nimmt an den folgenden Berechnungen nicht teil und kann deshalb untersucht werden, ohne dass der Zustand des ursprünglichen Qubits auch kollabiert. Doch das lässt sich nur schwer realisieren. Bei diesem Verfahren muss man, um ein echtes Qubit zu erzeugen, mit dem sich eine Berechnung samt Fehlerkorrektur durchführen lässt, viele physikalische Qubits einsetzen.