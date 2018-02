Das Wort entstand am 24. Februar 1958 am frühen Abend. Werner Heisenberg, Nobelpreisträger und Direktor des Max-Planck-Instituts für Physik, hatte um 17 Uhr c. t. zum Physik-Kolloquium an der Universität Göttingen gebeten. Der Saal war voll, berichteten Augenzeugen, und Heisenberg hatte Großes vor: Stolz stellte er eine komplizierte Gleichung vor, aus der sich am Ende die ganze bekannte Physik ableiten lassen sollte. Ein anwesender Journalist berichtete über das Ereignis und bezeichnete Heisenbergs Schöpfung als "Weltformel" – ein Begriff, der in die Physikgeschichte eingehen sollte.

Die Sprengkraft des Wortes zeigte sich schon bei dem ungeheuren Rummel, den Heisenbergs Vortrag – verbreitet von der Deutschen Presseagentur – damals auslöste. Die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" präsentierte wenige Tage später auf ihrer Titelseite Heisenbergs Einschätzung, die Gleichung sei außerordentlich einfach, mathematisch schön und erkläre alle physikalischen Vorgänge. Der "Spiegel" sprach gar von einer "wissenschaftlichen Sensation vom Range des ersten Sputnik-Starts". Der Südwestfunk nannte Heisenbergs Arbeit später den "vielleicht großartigsten Versuch menschlichen Scharfsinns in unserer Zeit". Es war ein Grund zum Feiern in einer Ära, in der Deutschland den Verlust seiner vormaligen Dominanz in der Physik durch die Nazityrannei schmerzlich spürte.

Der schale Beigeschmack fehlgeleiteter Arroganz

Schon bald aber bekam die Sensation feine Risse. Kollegen von Heisenberg entdeckten Unstimmigkeiten in seiner Formel, seine Fachkollegen wandten sich ab. Heute würde man vielleicht das Wort "fremdschämen" gebrauchen, weil ein Großer ihres Fachs derart danebengegriffen hatte: Heisenbergs Ruf litt sehr unter der Sache. Das Wort von der Weltformel bekam den schalen Beigeschmack raumgreifender, fehlgeleiteter Arroganz. Physiker schätzen den Begriff ohnehin nicht so sehr, auch Heisenberg nannte ihn "zu anspruchsvoll". Was der Journalist in Göttingen aus seinem Vortrag gemacht habe, sei "furchtbar dumm" gewesen. Martin Heisenberg, der Sohn des Wissenschaftlers, erzählte später dem Deutschlandfunk: "Das hat ihn sehr beunruhigt, dass dieses Wort der Weltformel so eine Eigendynamik entfaltet hat in der Presse."

© DPA / Günter Bratke (Ausschnitt) Heisenbergs Weltformel | In Heisenbergs Weltformel-Entwurf stand Ψ für ein universelles Urteilchen, masselos und mit einem Eigendrehimpuls von ½ versehen, aus dem sich später alles andere zusammensetzen sollte. γ beschrieb in Matrizen von vier Spalten und vier Zeilen alle möglichen Wechselwirkungen des Partikels mit sich selbst. μ und ν waren Indizes, die von eins bis vier durchzählten und im Groben den Dimensionen der Raumzeit entsprachen. γ 5 erlaubte es Heisenberg, auf die damals neuen Erkenntnisse zur Paritätsverletzung in der schwachen Wechselwirkung zu reagieren. Mit dem l schließlich propagierte er eine neue Naturkonstante, eine universelle Länge, die er bei der Größe von Atomkernen vermutete, also bei etwa 10-15 Metern. Der erste Term der Gleichung beschrieb mit seinen Ableitungen nach der Zeit und den Raumdimensionen die Kinematik des Teilchens, der zweite seine Wechselwirkungen. Und ob man beide addieren oder subtrahieren sollte, da war sich der Nobelpreisträger bei seinem Vortrag in Göttingen nach Interpretation von Historikern einfach noch nicht schlüssig. Nur eine der beiden Gleichungen konnte korrekt sein.

Was Heisenberg damals wollte und wie er dabei zu Werke ging, ist indes kaum noch bekannt. Der Physiker versuchte offenbar, die Lufthoheit der Debatte in seiner Wissenschaft zurückzuerobern und nicht mehr den Ergebnissen der Experimente hinterherzuhecheln. Damals waren gut zwei Dutzend Elementarteilchen bekannt, eine nach heutigen Maßstäben eher harmlose Zahl, aber sie verstörte die Theoretiker unter den Physikern. Die Elementarteilchen sollten "nicht Voraussetzung, sondern Folge" eines Mechanismus sein, den er gedanklich zu erfassen versuchte, erklärte Heisenberg in einer Radioaufnahme von 1959. "Wenn wir den Versuch unternehmen, dieses ganze Geschehen theoretisch zu ordnen, dann müssen wir wünschen, dass die verschiedenen Formen aus einem einfachen Naturgesetz entspringen."