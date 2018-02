Obwohl es einen klaren statistischen Zusammenhang zwischen der plötzlichen Wärme in der Höhe und Kältewellen in Europa gibt, ist die SSW selbst nicht die Ursache der Kälte am Boden. Der Lebenszyklus einer Plötzlichen Stratosphärenerwärmung beginnt auf Meereshöhe, und zwar mit andauernden großen Temperaturunterschieden in den gemäßigten Breiten, zum Beispiel zwischen Land und Meer. Im Januar suchten extreme Kältewellen die Ostküste der USA und Sibirien heim, im Westen der USA, in Europa und über den Ozeanen dagegen war es mild.

Schleifen im Jetstream

Solche Unterschiede zwingen den subpolaren Jetstream, jenen Strahlstrom, der in acht bis zehn Kilometer Höhe von West nach Ost die Polargebiete umkreist, in ausladende Schleifen. Je weiter diese als Rossby-Wellen bezeichneten Mäander polwärts reichen, desto eher entsteht eine SSW. Wenn sich die Welle in der Polarregion bricht, schickt sie eine neue planetare Welle aufwärts in die Stratosphäre.

Dort kehrt die Welle die stratosphärische Zirkulation von West nach Ost um, so dass sich der stratosphärische Polarwirbel abschwächt, aufzulösen beginnt und teilweise nach Westen rotiert. Die Corioliskraft zwingt die so umgesteuerten Luftmassen zum Absinken Richtung Nordpol, wo sie durch den Druckanstieg die untere Stratosphäre drastisch erwärmen. Dadurch ist diese Region plötzlich am Pol wärmer als in niedrigeren Breiten – und diese Umkehrung des Temperaturgefälles dreht auch die Winde entlang der Polarfront Richtung Westen.

© NASA, GSFC (Ausschnitt) Simulation des Jetstreams | In der Computersimulation, hier vom Goddard Space Flight Center der NASA, stellt sich die Wellenbewegung des zirkumpolaren Jetstreams noch eindrucksvoller dar als in der Realität.

Auf diese Weise schwächt sich während einer Plötzlichen Stratosphärenerwärmung kurzzeitig der gesamte Polarwirbel vom Erdboden bis in 50 Kilometer Höhe deutlich ab, und das kann winterliche Kälte hier zu Lande deutlich verschärfen. Statt warmer Atlantikluft führt ein stabiles Hoch über Nordeuropa Luft von Osten heran, die oft kalt und trocken ist. Sie beschert uns nun doch noch eine Portion Winter.

Wie kalt eine solche Episode bei uns auf dem Boden wird und wie lange die sibirische Kälte hält, hängt stark davon ab, welche Luftmassen zu uns geführt werden. Derzeit deutet einiges darauf hin, dass es eine Weile kalt bleibt. Angesichts dessen sollte man den vermeintlichen Frühlingsanfang am 1. März ignorieren und stattdessen zum Himmel aufblicken: Astronomisch nämlich beginnt der Frühling mit der ersten Tag-und-Nacht-Gleiche am 20. März. Da ist es dann schon wieder wärmer.