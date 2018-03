Eine Infektion mit Grippeviren verursacht Veränderungen des Gehirns, die noch mehr als einen Monat nach der Krankheit in der Anatomie der Nervenzellen und im Verhalten nachweisbar sind. Das berichtet eine Arbeitsgruppe um Martin Korte von der TU Braunschweig und Klaus Schughart vom Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung im "Journal of Neuroscience". Das Team untersuchte die langfristigen Effekte dreier Influenza-Subtypen an insgesamt 193 infizierten Mäuseweibchen. Dabei achtete es auf die Morphologie und Aktivität der Zellen im Gehirn, analysierte die Genaktivität und führte Gedächtnistests durch. Sowohl der an Mäuse angepasste menschliche Erreger H3N2 wie auch der aus Seehunden gewonnene Subtyp H7N7 veränderte demnach langfristig die Neurone des Hippocampus und sorgte für Verschlechterungen des räumlichen Gedächtnisses, nur ein an Mäuse angepasster H1N1-Erreger zeigte keinen solchen Effekt. Verantwortlich für die anhaltenden Störungen sind laut der Veröffentlichung vermutlich lang andauernde Entzündungsprozesse im Gehirn.

Eine Grippeinfektion betrifft nicht nur die Atemwege, sondern kann auch ganz erhebliche Auswirkungen auf das Zentralnervensystem haben. Zum Beispiel kann der Vogelgrippeerreger H5N1 Nervenzellen infizieren und eine Immunreaktion auslösen, durch die Neurone im Gehirn absterben. Auch klassische Grippeviren wie der gängige H1N1-Erreger können speziell bei Kindern zu neuropsychiatrischen Komplikationen führen. Unklar ist allerdings, ob solche Schäden auch über die akute Erkrankung hinaus bestehen bleiben. Die Befunde von Korte und Schughart sind ein Indiz dafür, dass die Grippe tatsächlich länger andauernde Veränderungen im Gehirn auslöst.

Die Arbeitsgruppe untersuchte den Hippocampus, der nicht nur eine wichtige Rolle beim Lernen und für das räumliche Gedächtnis spielt, sondern auch besonders anfällig für Entzündungsprozesse ist. Tatsächlich ließen sich durch zwei der drei Viren noch 30 Tage nach der Infektion Veränderungen im Hippocampus nachweisen. So war die Zahl der dendritischen Dornen der Nervenzellen deutlich reduziert und damit auch die Zahl der anderen Zellen, von denen diese Nervenzellen Signale empfangen. Auch sind in der betroffenen Hirnregion noch nach 30 Tagen wesentlich mehr Mikroglia aktiv, die an Entzündungsprozessen beteiligt sind. Entsprechend ist die Langzeitpotenzierung, also die zelluläre Basis der Bildung von Erinnerungen, in solchen Fällen gestört.

Bemerkenswerterweise ist es für diesen Effekt anscheinend nicht wichtig, ob ein Grippevirus Nervenzellen infiziert oder nicht: Nur einer der zwei ins Gehirn vorgedrungenen Subtypen sorgte für die beobachteten langfristigen Effekte. Wie die Genanalyse zeigt, wurden durch die Infektion vor allem Gene im Zusammenhang mit Entzündungen und Immunsystem aktiviert. Das spricht dafür, dass die Wechselwirkung zwischen Virus und Immunsystem bedeutender für die langfristigen Störungen im Gehirn ist als direkte Angriffe der Viren auf Nervenzellen.