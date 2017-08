© iStock / tostphoto

Es gilt als das größte Rätsel der modernen Informatik. Der amerikanische Physiker Scott Aaronson hält es gar für die "tiefschürfendste Frage, die sich Menschen je gestellt haben". In jedem Fall lockt demjenigen, der sie korrekt beantwortet, viel Geld: Das so genannte P-NP-Problem zählt zu den sieben Millennium-Problemen, für deren Lösung das Clay Mathematics Institute im Jahr 2000 eine Millionen US-Dollar in Aussicht gestellt hat.

Der Bonner Professor Norbert Blum hat nun einen mathematischen Beweis ins Internet gestellt, der das Jahrhundertproblem lösen soll. "A Solution of the P versus NP Problem" ist 38 Seiten lang und für Laien wohl nur schwer nachvollziehbar. Sollte die Argumentation stimmen, wäre die Tragweite gewaltig: Blum glaubt, beweisen zu können, dass P ungleich NP ist. Das wäre eine Enttäuschung für Zahlenforscher, eine Erleichterung für Kryptografen – und in jedem Fall ein Ergebnis für die Geschichtsbücher.

Auf die Komplexität kommt es an

Im Kern des P-NP-Problems steht die Frage, wie schnell ein Computer Aufgaben bestimmter Komplexität lösen kann. Informatiker unterscheiden hier P-Probleme und NP-Probleme. P-Probleme lassen sich in polynomieller Zeit berechnen. Man könnte auch sagen: Der Aufwand für die Lösung nimmt in vertretbarem Ausmaß zu, wenn der zu berechnende Input wächst. Mathematisch entspricht das der Beziehung nk, wobei n die Eingabelänge bezeichnet und k eine Konstante ist. Ein Beispiel ist die Frage, ob eine Zahl mit n Ziffern eine Primzahl ist – das können moderne Algorithmen mit vergleichsweise wenigen Rechenschritten prüfen.

Anders sieht es aus, wenn der Aufwand für die Lösung eines Problems exponentiell nach dem Schema 2n anwächst. Solche Aufgaben werden teilweise so komplex, dass sie kein Rechner der Welt mehr mit vertretbarem Zeitaufwand lösen kann. Die Komplexitätsklasse NP ist hier nochmal ein Sonderfall: Sie umfasst nichtdeterministische, exponentiell an Komplexität zulegende Probleme.

Das berühmteste Beispiel ist ein Handlungsreisender, der eine Reihe von Städten besuchen will, dabei aber eine möglichst kurze Strecke zurücklegen soll. Die Anzahl der Möglichkeiten, die ein Computer bei der Berechnung der kürzesten Strecke prüfen muss, wächst hier exponentiell mit der Zahl der zu besuchenden Städte. Und es nicht klar, in welcher Reihenfolge der Rechner die Möglichkeiten idealerweise prüfen sollte. Ein Albtraum für jede Maschine.

Vielleicht gehen Informatiker Aufgaben wie diese aber auch einfach nur falsch an: Handelt es sich bei diesem NP-schweren Problem in Wahrheit um eine Frage, die sich mit Tricks in polynomieller Rechenzeit lösen ließe? Darauf liefe es hinaus, wenn P gleich NP ist. Das halten Informatiker für ziemlich unwahrscheinlich. Die Folgen wären allerdings gewaltig, denn auch das Knacken gängiger Verschlüsselungskodes ist ein NP-Problem. Würde es sich dabei in Wirklichkeit um ein P-Problem handeln, wäre es womöglich nur eine Frage der Zeit, bis Computer viele Kryptografieverfahren aushebeln, schreibt Scott Aaronson in einer Analyse des Problems.

Für Mathematiker würde ein Traum platzen

Sollte der Beweis von Norbert Blum stimmen, könnten Computerexperten in aller Welt also aufatmen. Für manchen Mathematiker würde hingegen wohl ein Traum platzen: Auch die Fahndung nach mathematischen Beweisen ist ein NP-Problem. Wäre P gleich NP könnte man die Lösungen zu den anderen millionenschweren Millennium-Problemen also einfach von einem Computer suchen lassen.

Ob diese Möglichkeit mit Blums Beweis für alle Zeiten ausscheidet, müssen nun andere Informatiker und Mathematiker beurteilen. Einige von ihnen dürften bereits damit begonnen haben, die Argumentation des Bonner Informatikers zu prüfen. Erste Meinungen sind schon im Internet aufgetaucht.

Der Aufsatz sei gut genug geschrieben, um entweder richtig oder falsch zu sein, meint etwa ein Nutzer im Informatiker-Forum "Theoretical Computer Science Stack Exchange". Das hebe ihn von vielen Beweisen der Vergangenheit ab, die schlichtweg unverständlich gewesen seien.

Experten hingegen sind skeptisch: Er wette 200 000 US-Dollar darauf, dass der Beweis so wie alle früheren Versuche fehlerhaft ist, schreibt Scott Aaronson auf seinem Blog. Tatsächlich haben in der Vergangenheit etliche Wissenschaftler P-NP-Beweise vorgelegt. Der Computerwissenschafter Gerhard J. Woeginger von der Eindhoven University of Technology hat alle bisherigen P-NP-Beweise aufgelistet und kommt auf ingesamt 116 Anläufe. Sie stellten sich letztlich alle als falsch heraus.

Anmerkung: Der Artikel wird laufend um weitere Expertenaussagen ergänzt.