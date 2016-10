© fotolia /science photo / kilala

(Ausschnitt)

Der diesjährige Nobelpreis für Medizin oder Physiologie geht an den Zellbiologen Yoshinori Ohsumi vom Tokyo Institute of Technology. Das gab das Nobelpreiskomitee heute in Stockholm bekannt. Das Gremium würdigt damit die Leistung des Wissenschaftlers bei der Erforschung der Autophagie, bei der Zellen kontrolliert größere Strukturen wie Proteinkomplexe und Membranteile entsorgen.

Der Preis an Ohsumi ist bereits der zweite Nobelpreis, der für Untersuchungen der zellulären "Müllabfuhr" vergeben wird. Im Jahr 2004 erhielten Aaron Ciechanover, Avram Hershko and Irwin Rose den Nobelpreis für Chemie, weil sie erklärten, wie Zellen einzelne Proteine abbauen. Doch wie Zellen größere Proteinkomplexe oder gar schadhafte Membranstücke loswerden, war bisher nur teilweise bekannt. Ohsumi klärte die genetischen und zellulären Prozesse hinter den dafür zuständigen Zellorganellen auf, den so genannten Autophagosomen. Störungen dieser Funktion sind für eine ganze Reihe Krankheiten verantwortlich, darunter vermutlich neurodegenerative Erkrankungen und Krebs.