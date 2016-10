Physik-Nobelpreis für Materiezustände in Supraleitern

Der diesjährige Nobelpreis für Physik geht zur Hälfte an David Thouless, die andere Hälfte teilen sich Duncan Haldane und Michael Kosterlitz. Die drei Physiker wendeten Konzepte der Topologie auf exotische Materiezustände an und erklärten auf diese Weise bis dahin rätselhafte Phänomene aus Supraleitung oder Suprafluidität.

In den 70er Jahren entdeckten Michael Kosterlitz und David Thouless, dass anders als bis dahin vermutet, Supraleitung und Suprafluidität in dünnen Schichten auftreten und sich mit topologischen Konzepten verstehen lassen. Die Topologie lässt andere die Symmetriebeziehungen zwischen den Komponenten eines Systems zu als klassische Konzepte. Mit ihr lassen sich die ungewöhnlichen Veränderungen beschreiben, die sich zum Beispiel beim Übergang vom normalen Leiter zum Supraleiter abspielen. Bei normalen Phasenübergängen, zum Beispiel zwischen Eis und Wasser, verändern sich immer die Symmetrieeigenschaften des Systems – bei topologischen Phasenübergängen, die Kosterlitz und Thouless entdeckten, ist das nicht der Fall.

"Exotische" Materiezustände wie Supraleiter, Suprafluide oder stark eingeschränkte Spinsysteme haben sehr oft solche topologischen Eigenschaften: Größen, die normalerweise kontinuierlich wären, nehmen diskrete Werte an, zum Beispiel die so genannte Vortizität in Supraflüssigkeiten. Mit den Hilfsmitteln der Topologie entdeckten Thouless und Duncan Haldane später unerwartete Eigenschaften von dünnen leitenden Schichten und Spin-Ketten, die sich mit klassischen Methoden nicht beschreiben lassen.