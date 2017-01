© SpaceX/SuW

Vier Monate nachdem eine Falcon-9-Rakete beim Betanken auf der Startrampe explodierte, will das US-Raumfahrtunternehmen SpaceX die Flüge mit der Rakete wieder aufnehmen: Die Ursache für den Unfall sei gefunden, durch eine Veränderung im Ablauf des Tankvorganges könne man vergleichbare Vorfälle in Zukunft verhindern. Laut Untersuchungsteam ist ein Hochdruck-Heliumtank explodiert, der innerhalb des Tanks für den flüssigen Sauerstoff angebracht ist und den verbrauchten Treibstoff während des Fluges durch Helium ersetzt. Das extrem kalte Helium habe dazu geführt, dass flüssiger oder fester Sauerstoff sich in Lücken zwischen den Außenschichten des Tanks gesammelt habe.

Vermutlich sei der Sauerstoff dann bei steigendem Druck durch die Reibung der Karbonfasern der Tankhülle dann explodiert. Man könne aber verhindern, dass der Sauerstoff sich zwischen den Schichten des Heliumtanks ansammelt, indem man das Helium bei etwas höheren Temperaturen einfüllt und zu einer älteren, erprobten Betankungsprozedur zurückkehrt. Zusätzlich wird SpaceX nach eigener Angabe den Herstellungsprozess der Raketen überarbeiten, so dass keine Lücken zwischen den Schichten der Heliumtanks mehr auftreten. Extrem niedrige Treibstofftemperaturen gelten als wichtige Voraussetzung dafür, Raketenstufen langfristig wiederverwendbar zu machen, die nötige Technik hatte jedoch bereits zuvor Probleme bereitet. Der nächste Start der Falcon 9 soll bereits am 8. Januar stattfinden und einen Telekommunikationssatelliten in den Orbit befördern.