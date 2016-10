Luftlinien - Treitz-Rätsel für Mathematik und Physik

Lösung anzeigen

Lösung

Mit den Luftlinien sind ganz wörtlich die Längen von möglichen Flugrouten auf der Erde gemeint (allerdings vereinfacht auf die Flughöhe 0). Anton, Berti und Carlo wohnen je 1/3 des Erdumfangs voneinander entfernt auf einem Kreis um den Erdmittelpunkt, zum Beispiel auf dem Äquator. Martin wohnt genau in der Mitte, aber natürlich nicht in, sondern ebenfalls auf der Erde, und zwar in dem angenommenen Spezialfall an einem der beiden Pole, er ist dabei von jedem der anderen 10 000 km Luftlinie, also 1/4 des Erdumfangs entfernt. Falls Sie das nicht sofort einsehen, nehmen Sie einen Globus und einen Bindfaden!

Die Entfernungen durch das Erdinnere wären natürlich allesamt kleiner, und wenn Martin im Erdinneren wohnte, könnten sogar die Regeln der ebenen zweidimensionalen Geometrie anwendbar sein. (Und die würden das geschilderte Szenario verbieten …)