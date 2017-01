© M.S. Merian, Metamorphosis insectorum Surinamensium (1705); mit frdl. Gen. vom Lambert Schneider Verlag

(Ausschnitt) Bild vergrößern Maria Sibylla Merian

Die Naturforscherin und Künstlerin wurde am 2. April 1647 als Tochter des berühmten Kupferstechers Matthäus Merian in Frankfurt am Main geboren, sie starb am 13. Januar 1717 in Amsterdam.