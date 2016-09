Das Sukinda-Tal im Bundesstaat Odisha enthält nahezu die gesamten indischen Reserven an Chromit, die dort in mehreren gewaltigen Tagebauen ausgebeutet werden. Chrom braucht man für rostfreien Stahl, Legierungen und zum Gerben von Leder. Etwa 30 Millionen Tonnen Abraum liegen in Sukinda offen rund um die Minan, kontaminierte und stark chromhaltige Abwässer fließen ungeklärt in den Fluss Brahmani, der für die meisten Menschen vor Ort die bedeutendste Wasserquelle ist. Das sechswertige Chrom im Chromit ist sehr giftig und krebserregend. Etwa 85 Prozent aller Todesfälle in der Region hingen mit dem Chromitbergbau zusammen, schätzte die Freiwilligenorganisation OVHA vor einigen Jahren. Das Metall findet sich nicht nur in Wasser, sondern auch im Staub der Region und ist auf diesem Wege nicht nur für Krebsfälle, sondern unter anderem auch für Atemwegs- und Lungenerkrankungen und Schäden am Verdauungstrakt verantwortlich. Zusätzlich arbeiten im Vergleich zu 1975 weit weniger Menschen in den Minen – die Zahl sank wegen modernerer Verfahren von 40 000 auf heute 4000 Beschäftigte. Was die Modernisierung nicht verringert habe, sei allerdings die Umweltverschmutzung, so das Fazit der Zeitung "Hindustan Times".