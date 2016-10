Die spinnenähnliche Kreatur mit dem flauschig-orangefarbenen Hinterleib ist in ganz Nordamerika verbreitet, lebt aber in eher unwirtlichen Ecken und meidet Menschen. Wie der Name sagt, handelt es sich trotz ihrer äußeren Erscheinung um eine Wespe – bei der Art haben nur die Männchen Flügel. Ameisenwespen sind Parasiten von Parasiten: Sie schmarotzen bei jenen Wespen, die andere Insekten lähmen und als Vorrat für ihre Brut in Erdlöcher legen. Die Ameisenwespe legt ihr eigenes Ei in einem unbeobachteten Moment dazu, und ihr Nachwuchs frisst die Larven der anderen Wespe sowie die ihnen zugedachte Beute. Ihr Stich brachte ihnen in den USA den Spitznamen "cow killer" ein – er fühle sich an, als werde Öl aus der Fritteuse über die ganze Hand gekippt, schreibt der Entomologe Justin Schmidt, Erfinder des hier gerne zitierten Schmidt's Sting Pain Index.