© NASA, ESA und Keith Noll, STScI / NGC 2440 / CC BY 4.0 CC BY (Ausschnitt)

Etwa 4000 Lichtjahre entfernt von uns verendet gerade ein Stern in einem spektakulären Feuerwerk. Die Sonne stößt ihre äußere Gashülle ab, die in der ultravioletten Strahlung des sterbenden Sterns aufleuchtet. Im Zentrum der Aufnahme ist der Weiße Zwerg zu sehen, der letzlich vom Stern übrig bleibt. Er gehört zu den heißesten seiner Art, die Astronomen bislang kennen. Der ihn umgebende planetarische Nebel heißt NGC 2440. Dessen chaotische Struktur legt nahe, dass der Stern seine Materie in wiederholten Abständen und in verschiedene Richtungen ausgeworfen hat. Da er eine ähnliche Masse wie unsere Sonne aufwies, könnte er vorwegnehmen, was auch unserem Stern in einigen Milliarden Jahren droht.