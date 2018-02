Wenn man mit Philosophie zu tun hat, erwarten viele Leute von einem, dass man eine Meinung dazu hat, ob es Gott gibt oder nicht. Mit dieser Ansicht bin ich bereits während meines Studiums konfrontiert worden und seitdem immer wieder. Meine erste Kolumne in dieser Reihe erhielt teilweise entrüstete Kommentare, allein weil das Wort "Gott" darin vorkam. Manche scheinen regelrecht zu erwarten, dass man als Philosoph auch automatisch Atheist sein muss.

Tatsächlich musste ich mich bereits in meinem ersten Semester an der Universität in einer Pflichtveranstaltung mit der Frage nach der Existenz Gottes auseinandersetzen. Außerdem schleppte mich ein Kommilitone in ein Seminar namens "Gottesbeweise im 20. Jahrhundert". Die Veranstaltung enthielt exakt das, was auf der Packung stand: Wir redeten das ganze Semester lang darüber, wie Philosophen der jüngeren Vergangenheit versucht hatten, zu beweisen (oder zu widerlegen), dass Gott existiert.

Die Art und Weise, wie Philosophen sich üblicherweise mit Gott auseinandersetzen, hat mit Glaube und Religion nichts zu tun

Man könnte sich nun fragen: Ist Gott nicht einfach Glaubenssache? Sollte man ihn nicht der Theologie überlassen? Was hat die Philosophie mit ihm zu tun?

Um das zu verstehen, muss man sich genauer anschauen, was zum Beispiel in einem solchen Seminar über Gottesbeweise passiert. Der erste Schritt ist, herauszupräparieren, was das eigentlich ist, dessen Existenz man beweisen oder widerlegen will. Gegenstände, über deren Existenz man sich nicht sicher ist, muss man erst einmal definieren, bevor man geordnet darüber nachdenken kann, wie man am besten überprüft, ob es sie gibt. Das gilt für unbekannte gesuchte Straftäter ebenso wie für Elementarteilchen oder Gott.