Die ersten hochauflösenden Karten der Genaktivität in unserem Gehirn widerlegen etablierte Vorstellungen von der Arbeitsweise der Großhirnrinde.

Um den Schaltplan des Gehirns zu entschlüsseln, müssen Forscher gigantische Datenmengen erheben, die Computer an ihre Grenzen bringen

