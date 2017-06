Belsky, J. et al.: For Better and for Worse Differential Susceptibility to Environmental Influences. In: Current Directions in Psychological Science 16, S. 300 – 304, 2007

Entringer, S. et al.: Prenatal Stress, Development, Health and Disease Risk: A Psychobiological Perspective - 2015 Curt Richter Award Paper. In: Psychoneuroendocrinology 62, S. 366-375, 2015

Heinrichs, M. et al.: Oxytocin, Vasopressin, and Human Social Behavior. In: Frontiers in Neuroendocrinology 30, S. 548-557, 2009

Ma, Y. et al.: Oxytocin and Social Adaptation: Insights from Neuroimaging Studies of Healthy and Clinical Populations. In: Trends in Cognitive Sciences 20, S. 133-145, 2016

Neumann, I. D., Landgraf, R.: Balance of Brain Oxytocin and Vasopressin: Implications for Anxiety, Depression, and Social Behaviors. In: Trends in Neurosciences 35, S. 649-659, 2012

Oskis, A. et al.: Understanding Alexithymia in Female Adolescents: The Role of Attachment Style. In: Personality and Individual Differences 54, S. 97-102, 2013

Palma-Gudiel, H. et al.: Maternal Psychosocial Stress during Pregnancy Alters the Epigenetic Signature of the Glucocorticoid Receptor Gene Promoter in their Offspring: A Meta-Analysis. In: Epigenetics 10, S. 893-902, 2015

Papousek, M. et al.: Regulationsstörungen der frühen Kindheit. Frühe Risiken und Hilfen im Entwicklungskontext der Eltern-Kind-Beziehungen. Verlag Hans Huber, Bern 2004

Sripada, C. S. et al.: Oxytocin Enhances Resting-State Connectivity between Amygdala and Medial Frontal Cortex. In: International Journal of Neuropsychopharmacology 16, S. 255-260, 2013

Sroufe, L. A.: Attachment and Development: A Prospective, Longitudinal Study from Birth to Adulthood. In: Attachment & Human Development 7, S. 349-367, 2015

Strüber, N.: Die erste Bindung. Wie Eltern die Entwicklung des kindlichen Gehirns prägen. Klett-Cotta, Stuttgart 2017