Blick in die Atmosphären fremder Welten

Kevin Heng ist Professor für Astronomie und Planetenwissenschaft an der Universität Bern und Gastprofessor an der Johns Hopkins University. Der Autor des Buchs "Exoplanetary Atmospheres: Theoretical Concepts and Foundations" ist auch Mitglied des wissenschaftlichen Kernteams der CHEOPS-Mission, die unter Schweizer Führung nach erdähnlichen Exoplanten suchen soll.